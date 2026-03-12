Teatro al via lo spettacolo ‘Siblings’ | protagonisti sul palco artisti e persone con disabilità

A Ferrara, il Lions Club Ferrara Diamanti organizza lo spettacolo ‘Siblings’ martedì 17 alle 21, coinvolgendo artisti e persone con disabilità sul palco. L’evento si svolge presso il teatro locale ed è supportato dall’associazione Giulia. Si tratta di una iniziativa che unisce cittadini attraverso una rappresentazione artistica dedicata all’inclusione e alla beneficenza.

Un evento che unisce i cittadini nel segno dell'inclusione e della beneficenza. Sta diventando di casa, a Ferrara, lo spettacolo intitolato 'Siblings' promosso dal Lions Club Ferrara Diamanti, con il supporto di associazione Giulia, che si svolgerà martedì 17 alle 21, come esito finale del progetto 'Dopo di me', laboratorio promosso da 'Cosquillas theatre methodology', curato dal regista Massimiliano Piva. Nell'evento di quest'anno i testi danno voce alle parole dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, che hanno condiviso la loro esperienza di crescita accanto alla disabilità. 'Siblings' è uno spettacolo che non...

