Il Tar boccia il Capodanno 2026 Salis | Faremo ricorso certi di aver operato al meglio

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Genova riguardo all'organizzazione del Capodanno 2026 in piazza. La sindaca della città ha annunciato che presenterà un ricorso al Consiglio di Stato, affermando di essere certa di aver agito nel modo migliore. La decisione del tribunale ha quindi bloccato la procedura avviata dal Comune per la celebrazione in piazza, portando a una nuova fase legale.

“Noi ovviamente non siamo d'accordo e faremo ricorso al Consiglio di Stato”: così Silvia Salis, sindaca di Genova, interviene sulla sentenza del Tar della Liguria che ha bocciato la procedura adottata dal Comune per l'organizzazione e la realizzazione della festa di Capodanno in piazza della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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