il tar boccia il capodanno di silvia salis a genova

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso relativo all’organizzazione del Capodanno di Silvia Salis a Genova. La decisione è arrivata dopo una serie di valutazioni legali, che hanno portato all’annullamento dell’evento. La rimozione dell’evento si è verificata in seguito a contestazioni ufficiali riguardanti aspetti amministrativi e autorizzativi. La festa, che si era svolta alcuni mesi fa, non riceve più il via libera ufficiale.

A Genova il Capodanno è già passato, ma il conto - politico e amministrativo - arriva adesso. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha infatti messo nero su bianco quello che molti sospettavano: la gara per l’organizzazione del concerto del 31 dicembre 2025, quello con i Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria, è stata gestita male. Non solo: è stata gestita in modo illegittimo. Il Tar ha accolto il ricorso della Duemila Grandi Eventi, la società inizialmente arrivata prima e poi estromessa con una motivazione che i giudici hanno definito, nei fatti, fuori dalle regole. Risultato: annullata l’esclusione, annullata l’aggiudicazione alla concorrente Rst Events.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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