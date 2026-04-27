Il successo in esterna per 4-1 Sangio a valanga Tripletta e Borri show Poker al Certaldo

La Sangio ha ottenuto una vittoria convincente in trasferta con un risultato di 4-1 contro il Certaldo. La partita è stata caratterizzata da una tripletta di un attaccante e da un gol di un altro giocatore chiave. Per il Certaldo, sono entrati in campo alcuni cambi nel secondo tempo, mentre la squadra avversaria ha dominato l’incontro fin dall’inizio. La gara si è conclusa con il successo della Sangio, che ha segnato quattro reti.

CERTALDO 1 SANGIOVANNESE 4 CERTALDO: Porcelli, Pinzani (42’ pt Lazar), Bacciottini (33’ st Barone) Tanganelli, Piochi, Nannetti, Alfani, Piccini (46’ st Ferri), Cianciolo, Cicali (45’ st Calanni), Aguedo. A disp: Gasparri, Di Leo, Zafferani, Acri, Pareggi. All. Gangoni SANGIOVANNESE: Baracco, Stopponi, Bardotti (11’ st Agrello), M. Gori, Ferrante, Manes, Ceccherini (11’ st Nocentini), Calosi (43’ st T. Gori) Borri, Castrovilli (33’ st Lombardi) Falugiani (11’ st Rossi). A disp: Barberini, Zoppi,, Fiaschi, Romanelli. All. Calderini ARBITRO – Angileri di Empoli (De Matteis di Empoli e Mongelli di Pisa) MARCATORI – 5’ pt Cicali, 11’, 13’ pt Borri, 39’ pt Castrovilli, 48’ st Borri NOTE – Spettatori 200 circa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il successo in esterna per 4-1. Sangio a valanga. Tripletta e Borri show. Poker al Certaldo Notizie correlate Borri non basta, la Sangio va ko. Andata di Coppa amara in EmiliaNIBBIANO 2 SANGIOVANNESE 1 NIBBIANO & VALTIDONE: Serena, Setti (10’ st Tambussi), Vecchi, Ababio, Fogliazza, Boccenti, Minasola (25’ st Piscicelli)... Leggi anche: Benzema, debutto show con l’Al-Hilal: tripletta nel 6-0 di Simone Inzaghi