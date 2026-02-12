Borri non basta la Sangio va ko Andata di Coppa amara in Emilia

La Sangio torna a casa con una sconfitta pesante in Coppa. I nerazzurri di Nibbiano si impongono per 2-1, lasciando i biancazzurri con il rammarico di un risultato che complica il passaggio del turno. La partita si è accesa subito, con il gol di Serena al 10’ e poi il raddoppio di Valtidone nel secondo tempo. La Sangio ha provato a reagire, ma non è bastato: i padroni di casa sono stati più determinati e hanno portato a casa l’intera posta

NIBBIANO 2 SANGIOVANNESE 1 NIBBIANO & VALTIDONE: Serena, Setti (10’ st Tambussi), Vecchi, Ababio, Fogliazza, Boccenti, Minasola (25’ st Piscicelli) Jakimovski, Boix (22’ st Grasso) Lancellotti, Spaviero (14’ st Carrasco), A disp: Guerci, Iasoni, Daprati, Binelli, Bassoli. All. Rastelli. SANGIOVANNESE: Barberini, Gozzini (31’ st Stopponi) Agrello (40’ st Bardotti), Noferi, Nocentini (17’ st Ferrante) Manes, Romanelli, Gori, Borri, Castrovilli (36’ st Fiaschi), Calosi (17’ st Zoppi) A disp: Baracco, Rossi, Lombardi, Falugiani. All. Calderini. Arbitro: Gjini di Vicenza (Melasi e Colangelo di Reggio Emilia) Reti: 18’ Borri (S), 26’ pt Minasola (N), 35’ st Grasso (N). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Borri non basta, la Sangio va ko. Andata di Coppa amara in Emilia Approfondimenti su Sangio Vanense Il gol di Borri non basta a imporsi. Nuovo ko per il Poggibonsi con il Tau La Sangio va in bianco. Calderini, ora c’è la Coppa La Sangiovannese pareggia 0-0 contro Valentino Mazzola, ma non basta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sangio Vanense Argomenti discussi: Prato, la ripartenza è di (doppio) rigore; Borri non basta, la Sangio va ko. Andata di Coppa amara in Emilia. Il gol di Borri non basta a imporsi. Nuovo ko per il Poggibonsi con il TauTAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci, Nunziati, Iezzi, Del Gronchio (1’ st Manetti), Carli, Lombardo, P. Carcani (41’ st Nistri), Omorugieva (40’ st Bagnoli ... lanazione.it ANTOS laboratorio di cosmesi naturale. Giulio Cercato · Innocent (feat. Kianna) (Instrumental) 30s. A San Valentino basta un dito! Se usi la nostra candela da massaggio per abbandonarti alle gioie di un bel massaggio sensuale, puoi anche concederti il lusso - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.