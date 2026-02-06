Benzema debutto show con l’Al-Hilal | tripletta nel 6-0 di Simone Inzaghi

Karim Benzema ha fatto il suo debutto con l’Al-Hilal e ha subito lasciato il segno. L’ex Pallone d’Oro, arrivato da poco dopo aver lasciato l’Al-Ittihad, ha segnato una tripletta nella vittoria per 6-0 contro l’Al-Okhdood. Un inizio che ha sorpreso tutti e che dimostra quanto il giocatore sia in forma e motivato a fare bene con la nuova squadra.

È un impatto devastante quello di Karim Benzema con la maglia dell’ Al-Hilal. L’ex Pallone d’Oro, appena approdato alla corte di Simone Inzaghi dopo la chiusura del rapporto con l’Al-Ittihad, ha firmato una tripletta nel netto 6-0 maturato contro l’Al-Okhdood. Il tecnico piacentino lo ha lanciato dal primo minuto, ottenendo risposte immediate: il centravanti francese ha dominato la scena per 73 minuti, prima di lasciare il campo a risultato ampiamente acquisito. Un esordio che sposta subito gli equilibri del campionato saudita, confermando la centralità dell’attaccante nel nuovo progetto tecnico.🔗 Leggi su Como1907news.com Approfondimenti su Benzema AlHilal Benzema, debutto da sogno con l’Al-Hilal: tripletta immediata nella goleada di campionato Karim Benzema ha fatto il suo debutto con l’Al-Hilal e ha subito impressionato. Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! L’Al Hilal pensa a cambiare ancora il suo attacco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Benzema AlHilal Argomenti discussi: Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus di Coppa Italia; Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo chiama alla Juve; Il controverso sfogo di Cristiano Ronaldo potrebbe anticipare il suo ritiro dal calcio?; Coppa Italia, Atalanta-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Karim Benzema, che debutto con l’Al-Hilal! Tripletta da record in campionato e un inizio da fenomenoKarim Benzema, che debutto con l’Al-Hilal! Tripletta da record in campionato e un inizio da fenomeno Un esordio così, probabilmente, Karim Benzema lo aveva solo sognato. Dopo il clamoroso e discusso t ... calcionews24.com Benzema show all’esordio con l’Al-Hilal: tripletta da sogno. Le fotoIl Pallone d'Oro 2022 è stato schierato titolare da Simone Inzaghi per la sua prima partita ufficiale con il suo nuovo club. sportal.it Come è andata la prima di Karim Benzema con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi Tripletta in mezz’ora e tutti a casa. Sempre pallone d’oro rimane. facebook Esordio super per Karim #Benzema: a distanza di 3 giorni dal suo trasferimento dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha subito schierato il francese dal 1’. L’ex Real Madrid lo ha ripagato con una tripletta nella vittoria per 6-0 in casa dell’Al-Okhdood. Di M x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.