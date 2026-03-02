Si apre la 15esima stagione di MusicaMente | concerto di Ugo Guagliardo Martina Licari e Arianna Art ensemble
La 15esima stagione di MusicaMente prende il via domenica 8 marzo alle 19 all'Oratorio di Santa Cita di Palermo con un concerto di Ugo Guagliardo, Martina Licari e Arianna Art Ensemble. L'evento segna l'inizio di una serie di appuntamenti musicali organizzati dall'associazione che si svolgeranno nel corso dell'anno. La serata vedrà esibirsi questi artisti in un programma dedicato alla musica dal vivo.
Protagonisti del concerto di apertura di stagione dal titolo "Le voci dell'anima", incentrato sulla figura del compositore Johann Sebastian Bach, saranno il.
