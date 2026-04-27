Il Sole 24 Ore SpA l’assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio di esercizio 2025

Oggi si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti di Il Sole 24 Ore SpA, presieduta da Maria Carmela Colaiacovo. Durante l'incontro, è stato esaminato e approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2025, insieme ai risultati consolidati condivisi con il Consiglio di amministrazione. La seduta ha visto la partecipazione dei soci, che hanno confermato le decisioni prese in precedenza dal consiglio di amministrazione.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 Ore SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha preso atto dei risultati consolidati, già approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso marzo, che riportano un utile di 4,0 milioni di euro, ricavi pari a 213,9 milioni di euro (con ricavi pubblicitari pari a 90,7 milioni di euro in aumento dell’1,5%) e una posizione finanziaria netta positiva per 6,1 milioni di euro, in miglioramento di 12,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024. L’Assemblea ha approvato il bilancio della Capogruppo Il Sole 24 Ore SpA e ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio pari a 3.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Sole 24 Ore SpA, l’assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio di esercizio 2025 Notizie correlate Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025. Gallo: "Puntiamo su biometano"Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo agli azionisti di... La BdM approva il bilancio 2025. In centro la protesta degli azionisti ex BpB: "Chiediamo i ristori"Da una parte l'assemblea della Banca del Mezzogiorno con l'approvazione del bilancio 2025, dall'altra la protesta degli ex azionisti della Banca... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Edim Bosch, ufficiale la cessione alla piemontese Tecnomeccanica; Indagine su Giuseppe Del Deo e la Squadra Fiore: dossieraggio e peculato nei servizi segreti italiani; Intesa Sanpaolo premia dieci Imprese vincenti di Campania, Calabria e Sicilia; Le misure per l’energia, investimenti e bollette. Il Sole 24 ORE S.p.A.: Approvato il Bilancio di esercizio 2025, presentato il Bilancio consolidatoMilano, 27 aprile 2026 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha preso atto dei risultati consolidati, già ap ... zeroventiquattro.it Il Sole 24 Ore: l'assemblea approva il bilancio 2025, utili portati a nuovo(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE riunitasi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha preso atto dei risultati consolidati, già approvati dal Consigl ... finanza.repubblica.it IMPORTANTE! AVVISO INTERRUZIONE IDRICA Aca Spa comunica che questa sera, sabato 25 aprile, alle ore 24.00 sarà chiuso il serbatoio di Colle Cirino. Le utenze servite (Manoppello Scalo e Manoppello Interporto) rimarranno senz’acqua fino al - facebook.com facebook