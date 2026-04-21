Italgas assemblea azionisti approva il bilancio 2025 Gallo | Puntiamo su biometano

L’assemblea degli azionisti di Italgas ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con un utile netto di circa 672 milioni di euro. È stato confermato anche il dividendo di 0,432 euro per azione, in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente. Durante l’incontro, il direttore generale ha dichiarato che l’azienda continuerà a puntare sul biometano come strategia futura.

Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo agli azionisti di 0,432 euro per azione, con un +13,3% rispetto all’anno precedente. L’assemblea degli azionisti di Italgas fa il punto della situazione in un anno in cui il gruppo si è rafforzato grazie alla acquisizione e all’ integrazione di 2i Rete Gas, ponendosi come punto di riferimento globale ed europeo nella distribuzione del gas. A quasi dieci anni dal ritorno in Borsa, chi ha investito in Italgas nel novembre 2016 ha guadagnato il 343% nel total shareholder return, ma il gruppo non vuole fermarsi e guarda con ambizione alle sfide future.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025. Gallo: "Puntiamo su biometano" Notizie correlate Leggi anche: L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025 Cassa Ravenna, assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendiVia libera dall'assemblea dei soci, ai risultati 2025 e ai dividendi della Cassa di Ravenna Spa, (capogruppo del gruppo omonimo che comprende anche... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Italgas, assemblea approva bilancio con un utile di 672,3 milioni; Lottomatica Group, l'assemblea approva il bilancio 2025 e il dividendo (staccato il 18 maggio). Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescitaTORINO (ITALPRESS) - L'assemblea degli azionisti di Italgas ha approvato il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un utile netto del gruppo di 672,3 mili ... italpress.com Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025. Gallo: Puntiamo su biometano(LaPresse) Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo ... stream24.ilsole24ore.com Domani lavori italgas in Via Vittorio Emanuele sud. Rispettiamo il segnali mobili di divieto di sosta per consentire comunque il traffico veicolare, seppure limitato. - facebook.com facebook