La BdM approva il bilancio 2025 In centro la protesta degli azionisti ex BpB | Chiediamo i ristori

Nella mattinata si sono alternate due eventi distinti. L’assemblea della Banca del Mezzogiorno ha approvato il bilancio 2025, mentre in centro si è svolta una protesta di ex azionisti della Banca Popolare di Bari, ora coinvolti in una richiesta di ristori per i loro risparmi perduti a seguito del fallimento dell’istituto pugliese. I manifestanti hanno manifestato con cartelli e hanno chiesto un intervento per recuperare le somme investite.