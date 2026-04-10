La BdM approva il bilancio 2025 In centro la protesta degli azionisti ex BpB | Chiediamo i ristori
Nella mattinata si sono alternate due eventi distinti. L’assemblea della Banca del Mezzogiorno ha approvato il bilancio 2025, mentre in centro si è svolta una protesta di ex azionisti della Banca Popolare di Bari, ora coinvolti in una richiesta di ristori per i loro risparmi perduti a seguito del fallimento dell’istituto pugliese. I manifestanti hanno manifestato con cartelli e hanno chiesto un intervento per recuperare le somme investite.
Da una parte l'assemblea della Banca del Mezzogiorno con l'approvazione del bilancio 2025, dall'altra la protesta degli ex azionisti della Banca Popolare di Bari, alla quale è subentrata proprio BdM, per chiedere il recupero dei loro risparmi dopo il crac dell'istituto pugliese: una mattinata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario...
Leggi anche: Bper approva il bilancio 2025: dividendi per oltre 1,36 miliardi
Bdm Banca, approvato il bilancio 2025. La protesta dei piccoli azionisti ex Pop Bari: «Noi tagliati fuori»Rinviata invece a una successiva riunione la nomina di cda e collegio sindacale, mantenendo in prorogatio quelli attuali ... lagazzettadelmezzogiorno.it
BdM Banca, assemblea approva bilancio 2025 e rinvia nomina di CdA e Collegio Sindacale(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BdM Banca, l'ex Pop. Bari oggi parte del Gruppo Mediocredito Centrale, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con il voto favorevole del 99,999% del ... finanza.repubblica.it