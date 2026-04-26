Vandalizzata la lapide ai partigiani in Largo Montebello

Nella città di Torino si è verificato un nuovo episodio di vandalismo con l’abbattimento di una lapide dedicata ai partigiani in Largo Montebello. Si tratta dell’ultimo di una serie di atti di matrice fascista che si sono verificati negli ultimi tempi, evidenziando una recrudescenza di comportamenti intimidatori e offensivi contro simboli e memorie della Resistenza. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Si moltiplicano gli atti vandalici di matrice fascista. L’ultimo vergognoso episodio ha riguardato la lapide a Torino in Largo Montebello. La targa che ricorda il sacrificio dei caduti partigiani è stata incendiata. La denuncia del segretario regionale del Partito democratico Domenico Rossi, sottolinea l’ennesimo attacco di ”vigliacchi” contro chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà, colpendo i simboli della Resistenza proprio nel corso delle celebrazioni del 25 aprile. “Un gesto inaccettabile che dimostra, ancora una volta, quanto sia attuale, vivo e fondamentale difendere ogni giorno i valori antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione,” prosegue la nota dem, ribadendo come la risposta a questi atti intimidatori debba essere corale e immediata.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Vandalizzata la lapide ai partigiani in Largo Montebello Notizie correlate Torino, bruciata lapide partigiani nel quartiere VanchigliaAtto di vandalismo contro la lapide dei partigiani nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, poche ore dopo la festa... 25 aprile, incendio a Torino: di nuovo bruciata la targa partigiana di largo MontebelloA Torino, nelle scorse ore, un piccolo incendio ha di nuovo danneggiato la targa partigiana di largo Montebello. Contenuti e approfondimenti 25 aprile a Torino, bruciata nella notte la corona funebre della lapide ai caduti della Resistenza di Vanchiglia: «È la quarta volta che succede»A fuoco i fiori depositati per la festa della Liberazione al monumento in piazza Montebello. Una piccola folla in pellegrinaggio al rogo ... torino.corriere.it Vandalizzato il monumento ai partigiani in Largo Montebello a TorinoAtto di vandalismo a Torino: danneggiato il monumento ai caduti partigiani in Largo Montebello. L'assessora Foglietta si esprime. quotidianopiemontese.it