Il discorso sul 25 aprile del sindaco Lepore

Oggi si celebra il 25 aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e fascista, avvenuta 81 anni fa. A Bologna, questa giornata viene ricordata con un discorso del sindaco, che ha partecipato a eventi pubblici e cerimonie ufficiali. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla fine del regime e sulla ripresa democratica del Paese. La commemorazione coinvolge cittadini e istituzioni in diverse iniziative.

Giornata di festa per l’Italia e per Bologna. Oggi, 81 ani fa, il Paese veniva ufficialmente liberato dall’occupazione nazista e fascista. Come ogni anno sono state predisposte celebrazioni e feste in diverse parti della città e della provincia.Durante la mattinata di oggi, il sindaco Matteo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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