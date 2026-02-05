Partono gli incontri del Piano regionale politiche sociali L' assessore Casili | Ridisegniamo misure

Questa mattina a Bari, nella Fiera del Levante, sono iniziati gli incontri per definire il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028. L’assessore Casili ha confermato che si tratta di un lavoro per ridisegnare le misure a favore delle fasce più vulnerabili. La discussione coinvolge amministratori, esperti e rappresentanti delle associazioni. Si tratta di un passo importante per la regione, che punta a mettere al centro le esigenze dei cittadini.

Sono partiti questa mattina in Fiera del Levante gli incontri per la definizione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028. Guidati dal neo assessore al Welfare, Cristian Casili, gli Ambiti Territoriali Sociali e gli stakeholder del sistema regionale del welfare si sono incontrati.

