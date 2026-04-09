Afragola sequestro di 25 appartamenti e 5 locali commerciali

La Polizia Locale di Afragola ha eseguito un sequestro che riguarda 25 appartamenti e cinque locali commerciali. L’operazione è stata condotta sotto la guida del dirigente e si inserisce in un’indagine in corso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle persone coinvolte. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine locali e si è concluso con il provvedimento di sequestro.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi ha ispezionato un cantiere in Vi Ciaramelli dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piano più il tetto termico abitabile, per un totale di n.25 appartamenti e n. 5 locali commerciali. Dagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropriandosi di parte di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola per un totale di circa 175 mq. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Afragola, sequestro di 25 appartamenti e 5 locali commerciali Leggi anche: Afragola, stretta contro il mattone selvaggio: sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali Afragola: la Polizia di Stato ferma 5 giovani per sequestro di persona e rapinaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Blitz ad Afragola: sequestrato intero palazzo abusivo (25 appartamenti) Si parla di: Afragola, blitz dei vigili: sigilli a cantiere con 30 tra negozi e appartamenti. Afragola, sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali: convalida del gipAfragola (Napoli) - Un intero fabbricato in fase di completamento finisce sotto sequestro per presunte irregolarità edilizie e occupazione abusiva di suolo ... pupia.tv Fabbricato di nuova costruzione con 25 appartamenti: convalidato il sequestroDagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropiandosi di parte di area pubblica ... napolitoday.it