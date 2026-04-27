Negli ultimi anni, il fenomeno degli interquel ha guadagnato popolarità nel mondo dell'intrattenimento, offrendo storie che collegano eventi tra due momenti narrativi principali. In questo panorama, serie come Stranger Things si inseriscono come esempi significativi, ambientando avvenimenti nel 1985 per approfondire personaggi e trame precedenti. Questa modalità narrativa viene spesso utilizzata come ponte tra i capitoli di un franchise, attirando in modo particolare i fan più affezionati.

Stranger Things, storie dal 1985 esemplifica molto bene pregi e difetti del formato interquel, un prodotto-ponte tra due capitoli di un franchising, una specie di metadroga per fan incondizionati. Ambientato tra la seconda e la terza stagione della serie, questo spin-off animato recupera lo spirito dei cartoni animati mattutini con cui i fratelli Duffer sono cresciuti negli anni Ottanta, pur presentando un mistero autoconclusivo che non potrà mai, per definizione, modificare nulla degli eventi ormai scritti nella pietra (ovvero di ciò che abbiamo visto nella serie originale). Nella sua funzione di base, comunque, la nuova serie animata Netflix, per chi ancora non lo sapesse, è solo la punta di un iceberg sempre più grande di cui i più non si sono mai accorti: il format interquel, sempre più frequentato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il senso di Stranger Things, storie dal 1985 nell'era degli interquel, una forma d'arte minore sempre più frequentata

La serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 corre un grande rischio

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Andiamo dritti al punto: se consideriamo Stranger Things: Storie dal 1985 come un racconto a sé, non canonico, uno sviluppo fine a se stesso che nulla aggiunge e nulla toglie a Stranger Things in quanto tale, la serie animata funziona se non al 100%, almen - facebook.com facebook