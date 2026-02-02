Netflix ha pubblicato il primo trailer doppiato in italiano di

A poche settimane dal discusso finale della quinta stagione, Netflix conferma di non voler archiviare l’universo di Stranger Things. È stato infatti pubblicato il primo trailer ufficiale, già doppiato in italiano, di Stranger Things: Storie dal 1985, nuova serie animata ambientata nella celebre Hawkins. Il progetto rappresenta un ritorno narrativo nel cuore della saga, ma con una forma e un linguaggio differenti, con l’obiettivo di espandere il mondo della serie senza proseguirne direttamente la trama principale. L’uscita è prevista per il 23 aprile. Stranger Things: Storie dal 1985 è ambientata cronologicamente tra la seconda e la terza stagione della serie originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Stranger Things: Storie dal 1985 riceve il primo trailer ufficiale doppiato in italiano

