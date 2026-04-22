L'incipit dello spinoff animato in arrivo su Netflix domani, 23 aprile, ci immerge nuovamente nelle atmosfere di una Hawkins innevata e preda di mostruose creature. Facciamo ritorno a Hawkins nei primi sei minuti di Stranger Things: Storie dal 1985, lo spinoff animato creato dai fratelli Duffer per perpetrare il successo della serie dei record. In arrivo domani 23 aprile su Netflix, la serie animata in 10 episodi Lo showrunner Eric Robles ha raccolto l'eredità dei Duffer facendo ritorno in una Hawkins gelida e innevata per proseguire le avventure di Mike, Lucas, Dustin, Will e naturalmente Undici da un altro punto di vista. Naturalmente questo non sarà l'unico spinoff in arrivo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things: Storie dal 1985, timeline confermata e una sorpresa inquietante nei primi 6 minuti

La serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 corre un grande rischio

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Il personaggio non è mai stato menzionato in Stranger Things, ma avrà un ruolo importantissimo nello spin-off in arrivo su Netflix - facebook.com facebook