Il San Marco Avenza finisce ai play-out Bertuccelli fa sorridere il Montignoso

Il San Marco Avenza conclude la stagione con una sconfitta ai play-out, perdendo 1-0 contro il Montignoso. Nella partita, i giocatori presenti sono Cozzolino, Rizzari sostituito al 60’ da Ballani, Gambogi, Bondielli che ha lasciato il campo al 46’ per Bordin, e Pasquini T. La squadra avvenzese non centra l’obiettivo salvezza, mentre il Montignoso ottiene i tre punti che gli permettono di evitare i playout.

san marco avenza 0 montignoso 1 SAN MARCO AVENZA: Cozzolino, Rizzari (60’ Ballani), Gambogi, Bondielli (46’ Bordin), Pasquini T., Rouched, Lazzini (81’ Pasquini E.), Verona (87’ Michelucci), Jassir, Benedetti (70’ Martinelli), Granai L.. A disp. Arrighi, Guglielmi, Gentile, Rizzo. All. Bonini. MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni, Bonuccelli, Del Padrone (46’ Piscopo), De Angeli, Vannucci, Grasselli, Biagini (60’ Gorreri), Bertuccelli, Vignali (65’ Bologna), Donati (70’ Favret). A disp. Rustighi, Matrizi, Di Benedetti, Lorenzini, Landucci. All. Ricci. Arbitro: Iglio di Pistoia. Marcatori: 30’ Bertuccelli (M). AVENZA - Il derby sorride al Montignoso che conclude la sua bella stagione al settimo posto mentre la San Marco Avenza è "rimandata" ai play out per guadagnarsi la permanenza nella categoria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il San Marco Avenza finisce ai play-out. Bertuccelli fa sorridere il Montignoso Notizie correlate Leggi anche: Promozione Il Montignoso affronta il Settimello. Lazzini illude la San Marco Avenza. Gli ospiti pareggiano con Fruzzetti Montignoso, rimonta trionfale: Bertuccelli guida il 3-2 alla salvezzaIl Montignoso assicura la propria permanenza nella categoria conquistando tre punti fondamentali in casa con un netto 3-2 contro la Fortis Juventus... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il San Marco Avenza finisce ai play-out. Bertuccelli fa sorridere il Montignoso; La San Marco Avenza compie oggi 100 anni; Il 25 Aprile di Avenza: appuntamento con la fiera di San Marco. Occhio alle modifiche della viabilità; Lampo Meridien, che beffa: vince il San Marco Avenza. San Marco, ad Avenza va in scena la tradizioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Lampo Meridien, che beffa: vince il San Marco AvenzaLa Lampo Meridien fa la partita anche in dieci ma in pieno recupero Gentile consegna tre punti pesantissimi alla formazione di Carrara ... pistoiasport.com Campionato Regionale Juniores Pietrasanta - San Marco Avenza 2-2 Per noi in rete Bracci e Neri #wearepietrasanta - facebook.com facebook