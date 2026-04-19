Montignoso rimonta trionfale | Bertuccelli guida il 3-2 alla salvezza

Il Montignoso ha vinto 3-2 contro la Fortis Juventus 1909 nella partita giocata domenica 19 aprile allo stadio Angelo Del Freo. La squadra ha segnato tre gol, riuscendo a conquistare tre punti fondamentali per mantenere la categoria. La partita è stata caratterizzata da una rimonta che ha portato alla vittoria. Bertuccelli ha guidato la squadra nel risultato finale.

Il Montignoso assicura la propria permanenza nella categoria conquistando tre punti fondamentali in casa con un netto 3-2 contro la Fortis Juventus 1909, disputato domenica 19 aprile allo stadio Angelo Del Freo. La vittoria, ottenuta grazie a una rimonta travolgente, permette ai padroni di casa di raggiungere quota 41 punti in classifica, superando la soglia critica dei 40 necessari per la salvezza. La rimonta dei rossoblù e l’efficacia del bomber Bertuccelli. L’incontro, che rappresentava l’ultima sfida stagionale del Montignoso davanti al proprio pubblico, ha un alternarsi di momenti cruciali che hanno segnato il destino della gara. Inizialmente sono stati i fiorentini della Fortis Juventus a dettare il ritmo, andando in vantaggio con un gol che ha messo in difficoltà i padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso, rimonta trionfale: Bertuccelli guida il 3-2 alla salvezza Notizie correlate Montignoso, la doppietta di Bertuccelli strappa il pareggio al 2-2Il pareggio per 2-2 tra il Firenze Ovest e il Montignoso, disputato domenica 12 aprile 2026, ha sancito un equilibrio tecnico che riflette... Montignoso vince il derby: Bertuccelli, doppietta e vetta raggiunta nel Girone A di Promozione.Il Montignoso ha superato l'Urbino Taccola per 2-1 in una vibrante partita valida per la 22ª giornata del campionato di Promozione Toscana Girone A.