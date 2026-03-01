La Promozione vede il Montignoso affrontare il Settimello, mentre la San Marco Avenza si confronta con la Pontebuggianese. Durante la partita, Lazzini porta in vantaggio la San Marco Avenza, ma Fruzzetti segna il gol del pareggio per gli ospiti. La formazione di casa schiera Arrighi, Pasquini T., Bonuccelli e Granai M., con Pasquini E. subentrato nella ripresa al 22’.

san marco avenza 1 pontebuggianese 1 SAN MARCO AVENZA: Arrighi, Pasquini T., Bonuccelli, Granai M. (22’ st Pasquini E.), Verona, Rouiched, Lazzini, Michelucci (33’ st Bondielli), Yassir, Benedetti, Granai L.. A disp. Cozzolino, Guglielmi, Rizzari, Rizzo, Ballani, Baldieri, Bordin. All. Guerrato-Caldi. PONTEBUGGIANESE: Calu, Iannello (41’ st Bicchieri), Sanzone, Zocco, Chelini, Palmese, Fanti (25’ st Aiazzi), Volpi, Fruzzetti (25’ st Rugiati), Rosati, Bellandi (15’ st Fiumicino). A disp. Lici, Bandoni, Russo, Musteqja. All. Falivena. Arbitro: Luciani di Livorno; assistenti: Freschi di Pisa, Santaera di Pisa. Marcatori: 20’ pt Lazzini (S), 5’ st Fruzzetti (P). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione Il Montignoso affronta il Settimello. Lazzini illude la San Marco Avenza. Gli ospiti pareggiano con Fruzzetti

