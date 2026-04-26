Il Salone del Mobile.Milano 2026 ha registrato un incremento nel numero di visitatori e buyer rispetto alle edizioni precedenti, raggiungendo complessivamente 316.000 presenze. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti principali nel settore del design e dell’arredamento, attirando pubblico da diverse parti del mondo. La manifestazione si svolge in un periodo di grande fermento per il settore e si tiene in un’area dedicata alla promozione di novità e tendenze.

Il Salone del Mobile.Milano 2026 convince e vince una sfida importante di visione e prospettiva, mettendo in campo, nonostante venti guerra e commerciali, instabilità geopolitica e rischi di ricadute negative sui mercati, un’ edizione della manifestazione che ha saputo tenere insieme forza industriale, qualità del progetto, contenuti culturali e nuove opportunità di business portando il mondo in Fiera e in città: 316.342 presenze da 167 Paesi (+4,5% rispetto al 2025) con il 68% di buyer e operatori professionali esteri in crescita confermando il ruolo di leva per l’internazionalizzazione delle imprese e del Made in Italy mettendolo in condizione di fare sempre più sistema sui mercati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Salone del Mobile vince la sfida: 316mila visitatori e buyer in aumento

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