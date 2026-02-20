I giovani della Juventus conquistano il trofeo Under 14 del Salento

Battuta in finale per 3-2 nei tempi supplementari la formazione della Lazio. I bianconeri iscrivono per la quarta volta il proprio nome nell'albo d'oro del torneo Una gara avvincente, combattuta e ben giocata dalle due squadre. Sono stati i biancazzurri a passare in vantaggio con Conti nel primo tempo. Nella ripresa, i bianconeri acciuffano il pari con Marchisio. Si va ai supplementari con i capitolini che tornano avanti con Punzo. La Juve però ribalta tutto nel secondo tempo aggiuntivo prima con Marchisone e poi, all'ultimo respiro, nel recupero, con una prodezza di Miotto. I bianconeri scrivono così il proprio nome nell'albo d'oro del torneo per la quarta volta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

