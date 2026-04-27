Il ritorno del Toro in Asia | dominio assoluto del Vincenzo Sospiri Racing a Sepang

Nel fine settimana di Sepang, la squadra Vincenzo Sospiri Racing ha conquistato la vittoria, segnando un ritorno importante in Asia. La competizione si è svolta sul circuito malese, con la squadra che ha ottenuto risultati significativi, rafforzando la propria presenza nel continente. La gara ha visto protagonisti diversi piloti e team, con il team italiano che si è distinto per le sue prestazioni.

Il weekend di Sepang ha sancito un ritorno trionfale per il Vincenzo Sospiri Racing nel continente asiatico. Con una prestazione di forza che ha lasciato poco spazio agli avversari, la scuderia ha dimostrato una forma straordinaria, portando a casa successi sia nella categoria Pro che nella.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini HuracanIl countdown per la stagione 2026 del Campionato Italiano GT Endurance è ufficialmente iniziato e la Vincenzo Sospiri Racing non ha intenzione di... Lamborghini Super Trofeo, esordio di sostanza per il Vincenzo Sospiri Racing a Le CastelletSi è concluso con segnali incoraggianti il weekend d'apertura del Lamborghini Super Trofeo per il Vincenzo Sospiri Racing sul tracciato Paul Ricard... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini Huracan; ACI Racing Weekend | Il Campionato Italiano Gran Turismo riparte da Imola, record con 80 iscritti, orari e dirette streaming; Villorba Corse sfida il GT Open | la Lamborghini 63 debutta a Portimao. Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini HuracanLa scuderia di Forlì ha confermato che scenderà in pista con due Lamborghini Huracan GT3 Evo II, entrambe iscritte nella classe regina, la categoria Pro ... forlitoday.it Il Vincenzo Sospiri Racing raddoppia in Asia: Sceats e Wisniewski all'assalto del Lamborghini Super Trofeo 2026L’attesa è quasi finita. I motori si accenderanno nel weekend del 26 aprile sul circuito di Sepang, in Malesia, per il primo round stagionale ... forlitoday.it VINCENZO SOSPIRI RACING PROTAGONISTA A IMOLA - La scuderia di Forlì ha ribadito il proprio ruolo di riferimento nel panorama motoristico nazionale - facebook.com facebook