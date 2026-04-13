Lamborghini Super Trofeo esordio di sostanza per il Vincenzo Sospiri Racing a Le Castellet

Il fine settimana di apertura del Lamborghini Super Trofeo si è svolto sul circuito di Le Castellet, con il team Vincenzo Sospiri Racing che ha preso parte alla competizione. I risultati ottenuti durante le sessioni di gara e le prove libere hanno mostrato segnali positivi per il team, che ha affrontato con determinazione le sfide del tracciato francese. La partecipazione si è conclusa con esiti che fanno sperare in ulteriori progressi nelle prossime gare.

Si è concluso con segnali incoraggianti il weekend d'apertura del Lamborghini Super Trofeo per il Vincenzo Sospiri Racing sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet. Tra sorpassi mozzafiato, contatti duri e una gestione strategica impeccabile, la scuderia ha portato a casa punti preziosi sia nella.🔗 Leggi su Forlitoday.it Il Vincenzo Sospiri Racing lancia la sfida per il 2026: i campioni in carica pronti a difendere il trono nel Lamborghini Super TrofeoIl debutto è fissato per il weekend del 10-12 aprile a Le Castellet (Francia), teatro della prima sfida di un calendario che toccherà i templi della... Il Vincenzo Sospiri Racing al Gt World Challenge 2026 con la nuova Lamborghini Temerario Gt3La collaborazione tra il Vincenzo Sospiri Racing e Lamborghini proseguirà anche nel 2026, segnando un nuovo capitolo di una partnership che dura da...