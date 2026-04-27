Il rione Danisinni e le Catacombe di Porta D’Ossuna | itinerario alla scoperta del cuore segreto di Palermo

Il rione Danisinni si trova tra la Cattedrale e la Zisa ed è uno dei quartieri più antichi di Palermo. Nel 2013 ha avviato un processo di rigenerazione urbana e sociale, coinvolgendo la comunità locale in iniziative di recupero e valorizzazione. Tra le sue strade si trovano anche le Catacombe di Porta D’Ossuna, un sito di interesse storico e archeologico. L’area rappresenta un esempio di trasformazione urbana e di conservazione del patrimonio.

Tour alla scoperta di Danisinni, antico e suggestivo quartiere di Palermo, situato tra la Cattedrale e la Zisa, protagonista nel 2013 di una straordinaria rinascita sociale e rigenerazione urbana ed ecosostenibile. Grazie all'opera della parrocchia di Sant'Agnese, e di Fra Mauro Billetta, il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'OssunaIn primavera continuano le visite, con gli orari invernali, alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta questa settimana... Il tour dei Beati Paoli, torna l'itinerario guidato tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombeIn arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 22 marzo 2026 dalle 10 alle 13. Una raccolta di contenuti La Paranza e il Rione Sanità, una storia di rinascitaPrima furono aperte le Catacombe di San Gaudioso, poi toccò a quelle di San Gennaro, alle chiese, allo Jago Museum. Ora si attende la riapertura del Cimitero delle Fontanelle, un luogo ricco di ... ansa.it Lux in tenebris, ancora luce sulle CatacombeProlungata a tutto il prossimo mese di aprile la mostra Lux in tenebris nelle Catacombe di San Gennaro, inaugurata un mese fa e accolta da un grandissimo successo di pubblico. I numeri parlano ... napoli.repubblica.it