Alla scoperta della Palermo sotterranea | visite alla catacomba paleocristiana di Porta d' Ossuna

Durante questa primavera, la catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo rimane aperta alle visite, seguendo gli orari invernali. Questa settimana, l'accesso è consentito solo nella giornata di domenica 26 aprile. La catacomba, situata nel quartiere storico, rappresenta una delle testimonianze archeologiche più significative della città. La visita permette di esplorare le strutture sotterranee e di conoscere meglio le evidenze di epoca paleocristiana presenti nel sito.

In primavera continuano le visite, con gli orari invernali, alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta questa settimana esclusivamente domenica 26 aprile. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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