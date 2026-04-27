il record di pogacar alla liegi bastogne liegi e il caso della multa poi revocata

Il ciclista ha conquistato il suo secondo successo alla Liegi-Bastogne-Liegi, stabilendo un nuovo record di vittorie in questa classica. La gara si è svolta senza particolari eventi imprevisti, confermando la sua posizione tra i favoriti. Nel frattempo, è stato annunciato che una multa inflitta in precedenza è stata successivamente revocata. La corsa si è conclusa con un arrivo in solitaria, senza altri incidenti o controversie rilevanti.

Roma, 27 aprile 2026 - Vince e ormai non fa notizia, mette a referto un record e si può dire lo stesso, ma a margine della Liegi-Bastogne-Liegi 2026 ci sono state due variazioni sul tema per Tadej Pogacar: la presenza affiancata di Paul Seixas (almeno fino a un certo punto della gara) e una multa, prima comminata e poi revocata. Il record di Pogacar e Seixas sulla Cote de la Redoute Quanto al primo ambito, sulla Cote de la Redoute, una delle salite più iconiche della Doyenne (la più veloce di sempre con una media di 44,426 kmh a fronte della precedente di 41,983 kmh), nonché quella che negli ultimi anni ha deciso gran parte dei giochi (in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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