Nel Gran Premio del Giappone, Antonelli ha conquistato il suo secondo successo consecutivo, segnando un record storico. Nel frattempo, Verstappen ha mostrato segni di nervosismo durante la gara, perdendo la pazienza in alcune fasi. La corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati per i risultati sorprendenti e per le tensioni emerse tra i piloti, mentre il campionato prosegue con risultati che potrebbero influenzare le classifiche finali.

Antonelli vince ancora: perché il GP del Giappone cambia tutto?. C’è qualcosa di diverso nell’aria della Formula 1, e non è solo il rombo dei motori. È il suono, sempre più nitido, di un nome che torna a far battere il cuore italiano: Kimi Antonelli. Dopo il trionfo in Cina, il giovane talento della Mercedes si ripete anche in Giappone, firmando una doppietta che ha il sapore della storia. Non solo per la vittoria in sé, ma per ciò che rappresenta: Antonelli eguaglia un mito come Alberto Ascari, ultimo italiano a vincere due Gran Premi consecutivi prima di conquistare il titolo mondiale. E non finisce qui. A meno di vent’anni, guida già la classifica iridata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antonelli fa sognare l’Italia con lo storico bis, Verstappen perde la pazienza: il retroscena che agita la Formula 1

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