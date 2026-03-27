L’Osteria dei Mercanti di Arezzo ha festeggiato il suo centenario con una cerimonia di consegna di una targa da parte di Confcommercio. L’evento si è svolto venerdì 27 marzo e ha visto la partecipazione dei titolari Sonia e Catia Brunacci, Vincenzo Pettini e Silvia De. La commemorazione ha riconosciuto i cento anni di attività dell’osteria, che rappresentano un’importante tappa nella storia locale.

Un secolo di vita, di lavoro e di relazioni. Confcommercio ha voluto celebrare i cento anni dell’Osteria dei Mercanti di Arezzo con una targa di riconoscimento consegnata oggi, venerdì 27 marzo, dal direttore aggiunto Catiuscia Fei ai titolari Sonia e Catia Brunacci, Vincenzo Pettini e Silvia De Rosa, protagonisti della storia più recente del locale. Le origini dell’attività risalgono al 1926, quando il locale apre nel cuore della città con il nome di “Ristorante Roma”, in concomitanza con la realizzazione del nuovo asse viario tra via Roma e via Crispi. La piazzetta Sopra i Ponti, su cui si affaccia, era allora un crocevia di pellegrini e mercanti diretti all’antico Ospedale di Santa Maria sopra i Ponti, lungo il fiume Castro: un contesto ricco di storia che ancora oggi contribuisce a definirne l’identità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo

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