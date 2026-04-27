Rtl 102.5 ha deciso di raddoppiare il Power Hits Estate per festeggiare i dieci anni del radio festival. L’evento, noto per proporre musica estiva e momenti di intrattenimento, si svolge ogni anno con una serie di appuntamenti e iniziative dedicate ai ascoltatori. La scelta di ampliare la manifestazione coincide con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto, offrendo più opportunità di ascolto e partecipazione.

Raddoppiare il Power Hits Estate è una bella intuizione di Rtl 102.5. Per celebrare i 10 anni di questo «radiofestivalbar», è stato deciso di non limitarsi all'unica serata del primo settembre all'Arena di Verona ma aggiungere un altro appuntamento domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. In sostanza le due manifestazioni scandiscono l'inizio e la fine della cosiddetta stagione del tormentone, quella con i brani che da oltre sessant'anni caratterizzano l'estate. È vero che l'anno scorso la «quota tormentoni tradizionali» si è assottigliata assai, facendo presagire che fine di un'epoca. Ma la tendenza non si è ancora consolidata e, nel corso del tempo, ci sono stati parecchi periodi di «magra» anche in questo settore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "radiofestivalbar" di Rtl

J'adore la transmission : Bob Sinclar sur RTL

Notizie correlate

Sospensione profilo Instagram di RTL 102.5In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.

Leggi anche: Power Hits Estate 2026: la sfida di RTL 102.5 per il tormentone inizia da Roma

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Il radiofestivalbar di Rtl.

Il Festival di Sanremo 2025 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei FioriRtl 102.5 ,insieme a Radiofreccia e Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare in diretta il Festival. Dai programmi radio ai social network, la kermesse sarà documentata in tempo reale. E per la ... panorama.it

Il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla città dei fioriAnche quest’anno RTL 102.5 e Radio Zeta rinnovano la collaborazione con EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale ... panorama.it