Recentemente, il profilo Instagram di RTL 102.5 è stato sospeso, lasciando gli utenti senza accesso alla pagina ufficiale. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo della sospensione. Nonostante ciò, gli ascoltatori continuano a poter seguire le informazioni e le novità attraverso gli altri canali social del network radiofonico. La situazione ha attirato l’attenzione di chi frequenta regolarmente le pagine dei media online.

In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.5, ma non su Instagram. Il nostro profilo infatti è stato improvvisamente sospeso da Meta e, dopo diversi accertamenti, abbiamo motivo di credere che RTL 102.5 sia vittima di un comportamento non corretto di terzi e abusivo. Stiamo prendendo provvedimenti per tornare al più presto. Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sospensione profilo Instagram di RTL 102.5

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