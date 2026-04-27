Il figlio di Liliana Segre ha raccontato di essere stato coinvolto in un episodio considerato da lui come un’azione squadristica, manifestando anche dubbi sulla possibilità di continuare a far parte dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. La giornata del 25 aprile è stata segnata da diversi episodi di violenza, che hanno attirato l’attenzione sui momenti di tensione e sui comportamenti degli individui presenti. La situazione ha sollevato molte discussioni sulla coerenza tra valori e azioni.

Gli episodi di violenza che hanno scandito la giornata del 25 aprile, non si sono esauriti con la manifestazione in cui l’Anpi, associazione nazionale dei partigiani ha “ espulso e cacciato” la Brigata ebraica, dal corteo di Milano, come denunciato dal presidente della Comunità ebraica milanese Walker Meghnagi. Perché chi era presente in strada sotto le insegne della Brigata ebraica, come come Luciano Belli Paci, figlio della senatrice Liliana Segre, ma anche membro dell’esecutivo nazionale dell’associazione ‘Sinistra per Israele – Due popoli due Stati’ e dirigente provinciale dell’Anpi, oggi non solo si dice scettico sulla possibilità che il prossimo anno «potrà esserci una manifestazione unitaria » ma esprime addirittura dubbi sul fatto che «ci siano le condizioni per restare nell’Anpi».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il racconto choc del figlio di Liliana Segre: “Vittime di un’azione squadristica. Non so se ci sono le condizioni per restare nell’Anpi”

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