Il figlio di Segre ha dichiarato di non essere sicuro che ci siano le condizioni per mantenere la tessera dell'Anpi. Nel frattempo, Belli Paci ha risposto alle critiche rivolte all'associazione dal presidente della Comunità ebraica, esprimendo disaccordo con le accuse. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, con posizioni divergenti sulla questione.

Belli Paci non è d’accordo con le accuse rivolte all’Anpi dal presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Maghnagi, ma è comunque convinto che “i commenti del presidente Pagliarulo siano inaccettabili. E’ inaccettabile dare la colpa di quanto è successo a chi l’ha subito. Questa non è l’Anpi a cui sono iscritto e di cui sarei dirigente”. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Figlio di Segre: ‘non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera Anpi’

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