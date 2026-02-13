Caso Petrecca Quirinale a Lilli Gruber | Mai chieste sanzioni ai giornalisti RAI sono ricostruzioni false
Il Quirinale ha negato con fermezza di aver mai chiesto sanzioni ai giornalisti della RAI, rispondendo alla domanda di Lilli Gruber durante la sua trasmissione. La presidenza ha inviato una lettera alla conduttrice, precisando che in undici anni non ci sono state richieste di sanzioni né interventi diretti sui telecronisti. L’accusa di aver esercitato pressioni, definita “falsa e lesiva”, si basa su ricostruzioni prive di fondamento, spiegano dal Colle.
Il Quirinale respinge come "falsa e lesiva" l'accusa di aver chiesto sanzioni a telecronisti RAI. Lettera a Lilli Gruber: "Mai intervenuti in 11 anni". È polemica dopo il caso Olimpiadi con la telecronaca disastrosa di Paolo Petrecca.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Petrecca, Quirinale scrive a Lilli Gruber sulla "sanzione" a Bulbarelli: "Mai intervenuti sulla Rai"
Il Quirinale ha scritto a Lilli Gruber per chiarire il caso Petrecca, specificando che non è mai intervenuto sulla Rai né ha imposto sanzioni a Bulbarelli dopo la notizia su Mattarella.
Petrecca, il vice Bulbarelli e la «sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi». Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber: «Mai intervenuti sulla Rai»
Il Quirinale interviene per chiarire la sua posizione sulla trasmissione di Lilli Gruber.
