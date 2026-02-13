Caso Petrecca Quirinale a Lilli Gruber | Mai chieste sanzioni ai giornalisti RAI sono ricostruzioni false

Il Quirinale ha negato con fermezza di aver mai chiesto sanzioni ai giornalisti della RAI, rispondendo alla domanda di Lilli Gruber durante la sua trasmissione. La presidenza ha inviato una lettera alla conduttrice, precisando che in undici anni non ci sono state richieste di sanzioni né interventi diretti sui telecronisti. L’accusa di aver esercitato pressioni, definita “falsa e lesiva”, si basa su ricostruzioni prive di fondamento, spiegano dal Colle.