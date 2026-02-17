Referendum giustizia il ministero scrive all' Anm | Fornisca i nomi di chi finanzia comitato del No

Il Ministero della Giustizia ha inviato una lettera all’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), chiedendo i nomi delle persone che finanziano il comitato del No al referendum. La richiesta arriva dopo aver scoperto che alcuni sostenitori del No hanno organizzato eventi di raccolta fondi in diverse città italiane. La lettera, firmata dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, arriva in un momento in cui il dibattito sulla riforma si intensifica.

ROMA Caro Anm ti scrivo. Porta la firma del capo di Gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, la missiva spedita a Cesare Parodi, presidente dell'Anm. Oggetto: un «potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm». Il documento Tutto parte dall’interrogazione presentata dal deputato di Forza Italia Enrico Costa, lo scorso 13 gennaio. Nell’atto di sindacato ispettivo l’azzurro riferiva che il segretario generale dell'Anm aveva dichiarato che il Comitato “Giusto dire No”, promosso dal sindacato delle toghe, aveva «raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

