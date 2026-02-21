Il soft clubbing sbarca a Palermo | dj set e colazione in centro storico

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il "soft clubbing", l'idea moderna e rivoluzionaria che unisce dj set e cappuccino. Il nuovo trend, sposato anche da Jovanotti, il rapper degli anni '90, è quello di stare bene durante le ore del giorno piuttosto che durante la notte partendo dal momento della colazione a partire dalle 10 circa. Sta cambiando le abitudini del condividere nuovi spazi, orari e tipologia in armonia con la buona musica. E' un fenomeno che vuole proporre una serie di incontri con una colonna sonora adeguata nei bar della città.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Addio a "Dj Mozart" Claudio Rispoli, è morto lo storico pioniere del clubbing italiano: i funerali nel Ravennate

Leggi anche: Morto Dj Mozart, Claudio Rispoli aveva 67 anni: fu pioniere del clubbing e storico resident della Baia degli Angeli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.