Il soft clubbing sbarca a Palermo | dj set e colazione in centro storico
Il "soft clubbing", l'idea moderna e rivoluzionaria che unisce dj set e cappuccino. Il nuovo trend, sposato anche da Jovanotti, il rapper degli anni '90, è quello di stare bene durante le ore del giorno piuttosto che durante la notte partendo dal momento della colazione a partire dalle 10 circa. Sta cambiando le abitudini del condividere nuovi spazi, orari e tipologia in armonia con la buona musica. E' un fenomeno che vuole proporre una serie di incontri con una colonna sonora adeguata nei bar della città.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti discussi: Cos’è il soft clubbing: basta nottate, si va a ballare in pieno giorno. Ora sbarca a Bologna.
Cos’è il soft clubbing: basta nottate, si va a ballare in pieno giorno. Ora sbarca a BolognaBOLOGNA – Si va a ballare la mattina, magari caffè e cornetto in mano invece del gintonic, si torna a casa all’ora dell’aperitivo. Si chiama soft clubbing ed è la nuova moda dell’industria del diverti ... bologna.repubblica.it
Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen ZDimenticatevi i cocktail e le notti brave: ora si balla con cappuccino e cornetto, in pieno benessere e senza hangover ... ilfattoquotidiano.it
