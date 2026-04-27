Il Pride cambia data Venanzi | Scelta responsabile no alle divisioni

Il Pride Fvg non si terrà più il 26 settembre, come annunciato in precedenza. Dopo varie discussioni e confronti, gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento, senza ancora indicare una nuova data. La scelta è arrivata in seguito alle polemiche sollevate dalla concomitanza tra la manifestazione dell'orgoglio arcobaleno e il raduno degli alpini dell'Ana. La decisione è stata definita come una risposta responsabile alle tensioni create intorno alla pianificazione.

Il Pride Fvg non sarà il 26 settembre. Dopo giorni di polemiche, causate dalla concomitanza tra la manifestazione dell'orgoglio arcobaleno e il raduno degli alpini dell'Ana, gli organizzatori del Pride hanno “mollato la presa”, rinviando la sfilata a data da destinarsi. La scelta è maturata dopo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Umbria Pride 2026, il corteo torna a Perugia: la data ufficialeL'annuncio delle associazioni: "Grande manifestazione regionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali,... Il Pride torna a Udine: ecco la data e il nuovo manifesto politicoUn annuncio a sorpresa, direttamente da uno dei luoghi più iconici del Friuli Venezia Giulia: da piazza Unità d'Italia a Trieste, il comitato Fvg... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lo Stretto Pride 2026 quest'anno cambia data: appuntamento il 12 settembre a Messina con lo slogan Sulla rotta dei diritti; Lo Stretto Pride 2026 cambia data: a Messina il 12 settembre, Sulla rotta dei diritti; Messina, lo Stretto Pride 2026 posticipato. Ecco la data della manifestazione; Dopo dieci anni il Pride torna in città, il motto è Affrontando il clima ostile: ecco la data e il nuovo manifesto. Dopo le polemiche il Pride 2026 rimane a Udine, ma cambia la dataIn questi giorni FVG Pride ODV ha assistito a critiche e ultimatum che mettono in discussione la presenza stessa del Pride nello spazio pubblico, sulla base di una presunta incompatibilità con i valor ... triestecafe.it Messina, lo Stretto Pride 2026 cambia data | DETTAGLIIl comitato organizzatore dello Stretto Pride comunica che la manifestazione per l’orgoglio e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ di quest’anno non si terrà, come di consueto, nei mesi di giugno o ... strettoweb.com Messina, lo Stretto Pride 2026 cambia data | DETTAGLI - facebook.com facebook Taranto Pride torna il 6 giugno: IX edizione tra diritti da difendere, partecipazione dal basso e nuove sfide per il Sud. Cosa cambia quest’anno gay.it/taranto-pride-… #Pride x.com