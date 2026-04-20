Il Pride torna a Udine | ecco la data e il nuovo manifesto politico

Il Pride torna a Udine nel 2026, con una cerimonia prevista in una delle piazze più note della regione. L’annuncio è arrivato tramite il comitato Fvg Pride, che ha comunicato sia la data dell’evento sia il luogo scelto per la manifestazione. La parata si svolgerà in una località simbolica del Friuli Venezia Giulia, dopo aver annunciato il cambio di sede rispetto alle edizioni precedenti.

Un annuncio a sorpresa, direttamente da uno dei luoghi più iconici del Friuli Venezia Giulia: da piazza Unità d'Italia a Trieste, il comitato Fvg Pride ha comunicato la nuova sede della parata 2026 e la data. Sarà di nuovo Udine, dopo la prima storica manifestazione che si era tenuta nel giugno.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Umbria Pride 2026, il corteo torna a Perugia: la data ufficialeL'annuncio delle associazioni: "Grande manifestazione regionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali,... Bernthal torna: ecco la data del nuovo, brutale Punisher MarvelIl ritorno di Jon Bernthal nei panni del vigilante più brutale della Marvel è ormai una realtà concreta: lo speciale The Punisher: One Last Kill... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna la bandiera gay a Stonewall; Modena Pride torna in piazza il 20 giugno: Per vivere insieme senza paura; Padova Pride 2026, sabato 30 maggio la città diventa 'QueerStorm': Una tempesta gentile che cambia le cose; MODENA PRIDE, TORNA LA TERZA EDIZIONE: APPUNTAMENTO IL 20 GIUGNO. Affrontando il clima ostile: Fvg Pride 2026 torna a Udine il 26 settembreIl Friuli Venezia Giulia si prepara a una nuova stagione di mobilitazione e partecipazione. L’associazione FVG Pride ODV ha annunciato ufficialmente che il Fvg Pride 2026 si terrà a Udine sabato 26 se ... triestecafe.it FVG Pride torna a Udine: ecco tutti gli eventi in RegioneFVG Pride 2026 torna a Udine il 26 settembre: presentato il manifesto e il percorso di eventi in tutta la regione. nordest24.it Enna Pride 2026 torna il 30 maggio con la terza edizione: al centro transfemminismo, diritti delle persone trans e un percorso che cresce nel territorio tra attivismo, cultura e partecipazione. - facebook.com facebook Taranto Pride torna il 6 giugno: IX edizione tra diritti da difendere, partecipazione dal basso e nuove sfide per il Sud. Cosa cambia quest’anno gay.it/taranto-pride-… #Pride x.com