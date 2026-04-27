Il Pride cambia data | il 26 settembre ci saranno solo gli alpini

Il Pride Fvg, originariamente previsto per il 26 settembre, non si svolgerà in quella data. Dopo settimane di discussioni e tensioni legate alla concomitanza con il raduno degli alpini, gli organizzatori hanno deciso di spostare la manifestazione a una data ancora da definire. La scelta si è resa necessaria a causa della sovrapposizione con l’evento degli alpini, che ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti e i sostenitori del Pride.

Il Pride Fvg non sarà il 26 settembre. Dopo giorni di polemiche, causate dalla concomitanza tra la manifestazione dell'orgoglio arcobaleno e il raduno degli alpini dell'Ana, gli organizzatori del Pride hanno “mollato la presa”, rinviando la sfilata a data da destinarsi. La scelta è maturata dopo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Udine, dilemma il 26 settembre: De Toni media tra Alpini e Pride? Cosa sapere Il sindaco De Toni media tra raduno Alpini e Fvg Pride a Udine il 26 settembre. Leggi anche: A Udine gli alpini non vogliono sfilare nello stesso giorno del Pride. Il Comune fa spostare la data del corteo arcobaleno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo Stretto Pride 2026 quest'anno cambia data: appuntamento il 12 settembre a Messina con lo slogan Sulla rotta dei diritti; Lo Stretto Pride 2026 cambia data: a Messina il 12 settembre, Sulla rotta dei diritti; Messina, lo Stretto Pride 2026 posticipato. Ecco la data della manifestazione; Dopo dieci anni il Pride torna in città, il motto è Affrontando il clima ostile: ecco la data e il nuovo manifesto. Pride e raduno degli Alpini lo stesso giorno, dopo le proteste dell'Ana la marcia arcobaleno cambia data: «Scelta di responsabilità»UDINE - Alla fine l'hanno avuta vinta gli Alpini. Il Pride (evento per i diritti della comunità Lgbtq+) che dopo dieci anni di assenza era in programma a Udine il 26 ... ilgazzettino.it Raduno alpini nel giorno del Pride, il corteo arcobaleno cambia dataCambia data il Pride annunciato per il 26 settembre a Udine. A deciderlo sono stati gli organizzatori al termine di un incontro con l'Amministrazione comunale. (ANSA) ... ansa.it Pride e raduno degli Alpini lo stesso giorno, dopo le proteste dell'Ana la marcia arcobaleno cambia data: «Scelta di responsabilità» - facebook.com facebook Taranto Pride torna il 6 giugno: IX edizione tra diritti da difendere, partecipazione dal basso e nuove sfide per il Sud. Cosa cambia quest’anno gay.it/taranto-pride-… #Pride x.com