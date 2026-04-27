Il prezzo del gas apre in rialzo a 45,65 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha aperto a 45,65 euro al megawattora, segnando un incremento rispetto alle sessioni precedenti. Le variazioni sono legate alle tensioni in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz, che influenzano i mercati energetici. I trader monitorano attentamente gli eventi nella regione, considerando le possibili ripercussioni sulla fornitura di gas. La situazione continua a determinare volatilità nei prezzi dell’energia.

Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell'1,76% a 45,65 euro al megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo del gas apre in rialzo a 45,65 euro al megawattora Notizie correlate Leggi anche: Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattora Leggi anche: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattora Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il prezzo del gas apre in rialzo a 40,96 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro; Il prezzo del gas apre in rialzo a 45,65 euro al megawattora. Il prezzo del gas apre in rialzo a 45,65 euro al megawattoraAvvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell'1,76% a 45,65 eur ... ansa.it Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta nei prossimi mesi. quifinanza.it NON È IL PREZZO A FARE LA QUALITÀ DELLA PASTA Come scegliere la miglior pasta al supermercato Deve avere delle caratteristiche precise, ecco la classifica di Altroconsumo - facebook.com facebook "So benissimo che c'è sempre un prezzo da pagare, forse mi sono un po' stufato di pagarlo" @robertosaviano su "Gomorra" x.com