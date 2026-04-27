Il prezzo del gas apre in rialzo a 45,65 euro al megawattora

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas ha aperto a 45,65 euro al megawattora, segnando un incremento rispetto alle sessioni precedenti. Le variazioni sono legate alle tensioni in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz, che influenzano i mercati energetici. I trader monitorano attentamente gli eventi nella regione, considerando le possibili ripercussioni sulla fornitura di gas. La situazione continua a determinare volatilità nei prezzi dell’energia.

Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell'1,76% a 45,65 euro al megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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