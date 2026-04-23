Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattora
Il prezzo del gas ha chiuso a 44,5 euro al megawattora, con un aumento del 2,3% rispetto alla giornata precedente. Nel mercato di Amsterdam, i contratti Ttf sono stati scambiati a questo valore, confermando la tendenza al rialzo. La variazione si verifica in un contesto di prezzo stabile per il settore energetico.
Il prezzo del gas resta in rialzo e chiude a 44,5 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un +2,3%.🔗 Leggi su Lanazione.it
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