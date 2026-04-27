Il Prato non si ferma | sesta vittoria di fila

Il Prato ha conquistato la sesta vittoria consecutiva battendo lo Sporting Club Trestina con il punteggio di 2-0. La partita si è giocata sul campo di Trestina, con il Prato che ha schierato una formazione in 3-4-3 e ha segnato entrambi i gol nel secondo tempo. La squadra ospite ha mantenuto la propria posizione in classifica grazie a questo risultato positivo.

Sporting Club Trestina 0 Prato 2 Trestina (3-4-3): Bonifacio; Ubaldi (dall’83’ Dini), Bussotti, Sensi; Nouri, Ferrarese, Tolomello (dal 47’ Lucchese), Dottori (dal 63’ Giuliani); Mercuri (dal 76’ Granturchelli), Priore, Ferri Marini (dal 58’ Confessore). A disposizione Vitali, De Meio, Principe, Russo. All. Calori. Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Limberti (dal 70’ Cesari), Greselin (dall’87’ Atzeni), Fiorini, Lattarulo (dal 66’ D’Orsi), Zanon; Rossetti (dal 76’ Mencagli), Verde (dal 91’ Sarpa). A disposizione Stomeo, Corsa, Boccardi, Santarelli. All. Dal Canto. Arbitro: Previdi di Modena, coadiuvato dagli assistenti Gigliotti di Cosenza e Piras di Olbia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato non si ferma: sesta vittoria di fila Why You Wouldn’t Last a Day in a Freezing Medieval Dungeon Notizie correlate Il Real Madrid non si ferma più: ottava vittoria di fila e +2 sul BarcellonaL’ottava vittoria consecutiva in Liga lancia il Madrid in testa alla classifica: +2 sul Barcellona che lunedì è atteso a Girona per il derby catalano. Il Prato non si ferma più: Grosseto ko e quinta vittoria consecutivaPrato, 19 aprile 2026 - Il Prato cala il pokerissimo e lo fa contro la dominatrice del girone E di Serie D. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Prato non si ferma più: Grosseto ko e quinta vittoria consecutiva; Al prato della Cipolla si potrà sciare tutto l’inverno, grazie all’innevamento artificiale. L’unico impianto sciistico della Liguria è pronto a dotarsi di un impianto: lo ha annunciato il sindaco Mattia Crucioli durante Presa diretta. Tutto su Primocanale.it; La protesta dei residenti: Basta sagre in Prato della Valle; La bandiera della pace lunga un chilometro tornerà in Calvana in occasione del 25 aprile. Il Prato non si ferma più: Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforteFoligno, 12 aprile 2026 - Altro giro, altra affermazione per il Prato. Quarto successo consecutivo (ancora senza subire neppure un gol) per i lanieri, che espugnano 2-0 lo stadio Enzo Blasone di ... lanazione.it Il Prato non si ferma più: Grosseto ko e quinta vittoria consecutivaVerde stende i maremmani e adesso i lanieri sono secondi in classifica ... msn.com Stando a una prima ricostruzione, la bambina stava giocando con la mamma sul prato nel giardino di casa - facebook.com facebook