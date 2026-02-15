Il Real Madrid non si ferma più | ottava vittoria di fila e +2 sul Barcellona

Il Real Madrid ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva, grazie a una vittoria schiacciante contro la Real Sociedad, che ha concluso con un punteggio di 4-1. La squadra di Arbeloa ha dominato l'incontro, portandosi a +2 punti sul Barcellona, che giocherà contro il Girona lunedì. La partita si è giocata al Santiago Bernabéu, dove i blancos hanno mostrato grande determinazione e freddezza sotto porta.

L'ottava vittoria consecutiva in Liga lancia il Madrid in testa alla classifica: +2 sul Barcellona che lunedì è atteso a Girona per il derby catalano. La squadra di Arbeloa, che di questi 8 successi ne ha firmati 5, ha battuto 4-1 la Real Sociedad arrivata al Bernabeu come squadra più in forma del momento: da quando l'italoamericano Pellegrino Matarazzo, nato in New Jersey ma cittadino onorario del paese del papà, Ospedaletto d'Alpinolo, piccolo comune nella provincia di Avellino, ha preso la panchina della squadra basca, il 20 dicembre, erano arrivate 7 vittorie e due parti tra Liga e Copa del Rey.