Il Prato non si ferma più | Grosseto ko e quinta vittoria consecutiva

Il Prato prosegue la sua serie positiva e, con una vittoria casalinga, conquista la quinta gara di fila. La squadra ha battuto la capolista del girone E di Serie D, che fino a quel momento aveva mantenuto il primato in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la posizione del Prato in classifica, continuando un momento positivo per i toscani.

Prato, 19 aprile 2026 - Il Prato cala il pokerissimo e lo fa contro la dominatrice del girone E di Serie D. Quinta affermazione consecutiva per i lanieri, che stendono il Grosseto, già promosso da tempo in Serie C. A decidere la sfida del Lungobisenzio (tutto esaurito) è il gol di Verde, a segno dopo appena 16 secondi dal calcio d'avvio. Con questo successo Risaliti e compagni salgono a quota 57 punti in classifica, raggiungendo al secondo posto il Tau Altopascio. La cronaca. Dal Canto e Lamma sorprendono nelle scelte, mandando in campo dal primo minuto Limberti e Zanon. In avanti conferma per la coppia Verde-Rossetti. I due attaccanti sono i protagonisti del vantaggio lampo biancazzurro: dopo appena 16 secondi, Zanon lancia in direzione di Rossetti, che controlla la sfera e serve Verde, autore del destro che non dà scampo a Marcu.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato non si ferma più: Grosseto ko e quinta vittoria consecutiva Notizie correlate Leggi anche: Hockey Prato, quinta vittoria consecutiva Leggi anche: Il Prato non si ferma più: Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforte Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Prato non si ferma più: Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforte; Campionato Uisp Prato, il Signa non si ferma più. Rallentano i Kickers Narnali; Il caso Buenos Aires raccontato in una versione inedita: a Ruote Classiche Club Prato proiezione del docu-film su Ignazio Giunti; Il rituale prepartita di Olise dura solo pochi secondi ma è il nuovo tormentone della Champions. Il Prato non si ferma più: Grosseto ko e quinta vittoria consecutivaDal Canto e Lamma sorprendono nelle scelte, mandando in campo dal primo minuto Limberti e Zanon. In avanti conferma per la coppia Verde-Rossetti. I due attaccanti sono i protagonisti del vantaggio ... lanazione.it Il Prato non si ferma più: Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforteI gol di Verde e Mencagli decidono la sfida. Umbri in dieci uomini dal 47? del primo tempo a causa dell’espulsione di Ferrara ... msn.com Se guardi un prato puoi vedere fiori oppure le erbacce Milton H. Erickson facebook A #Prato, l'alternativa c'è! x.com