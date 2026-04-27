In un’intervista rilasciata a Mediapart, un ex procuratore ha affermato che il potere a livello mondiale si è trasformato in un sistema mafioso. Ha dichiarato che gli attacchi subiti sono stati compiuti da persone corrotte e collegate alla criminalità organizzata. La sua dichiarazione mette in evidenza una percezione di infiltrazioni criminali nelle strutture di potere e di una crescente complicità tra interessi illegali e figure di spicco.

“Oggi è sotto gli occhi di tutti: il potere è diventato mafioso “. Lo ha detto l’ex procuratore e oggi senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, in una lunga intervista al giornalista Edwy Plenel, già direttore di Le Monde, per una delle testate più autorevoli del giornalismo d’inchiesta, la francese Mediapart. “I mafiosi criminali hanno minacciato e ucciso i magistrati. E oggi abbiamo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che minacciano procuratori e giudici delle corti internazionali” ha continuato Scarpinato. “Sappiamo che l’ex procuratrice della Corte internazionale è stata minacciata dell’ex capo del Mossad.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il potere mondiale è diventato mafioso. Attacchi su di me? Da persone corrotte e complici della criminalità organizzata”: l’intervista di Scarpinato a Mediapart

Il boss mafioso disse alla moglie vai a casa a piedi — secondi dopo sentì il rumore dello schianto

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