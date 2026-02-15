Beni confiscati alla criminalità organizzata | avviso della Città Metropolitana di Napoli

La Città Metropolitana di Napoli ha annunciato un avviso pubblico per assegnare gratuitamente tre immobili confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di riqualificarli e renderli utili alla comunità. La decisione nasce dall’esigenza di recuperare questi beni, spesso abbandonati o in stato di degrado, e di trasformarli in spazi dedicati a progetti sociali. La proposta mira a coinvolgere associazioni e enti locali che vogliano utilizzarli per attività culturali, educative o di assistenza. La pubblicazione dell’avviso si inserisce in un piano più ampio di gestione e riutilizzo dei beni sequestrati.

La Città Metropolitana di Napoli prosegue il proprio impegno nella valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicando un avviso pubblico per la concessione gratuita di tre immobili destinati a finalità sociali. Gli immobili, situati nei comuni di Marano di Napoli, Giugliano in Campania e Casoria, saranno assegnati a enti del terzo settore per la realizzazione di progetti di alto valore sociale. Si tratta di due appartamenti e un villino con dépendance e ampio giardino, che potranno essere concessi per una durata di nove anni, con possibilità di un unico rinnovo per ulteriori nove anni.