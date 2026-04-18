Commisso si ipotizza un presunto sostegno economico da un milione di euro alle cosche della criminalità organizzata

In un'inchiesta in corso, si ipotizza che un uomo d'affari abbia fornito un sostegno economico di circa un milione di euro alle organizzazioni criminali. Le indagini hanno ricostruito i movimenti finanziari e individuato i possibili legami tra l'imprenditore e le cosche. La procura ha sequestrato documenti e avviato approfondimenti per verificare le eventuali responsabilità e le modalità di supporto alle attività illecite.

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