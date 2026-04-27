Il politologo Christopher Layne | Trump non capisce Von Clausewitz | la guerra all’Iran è un fallimento strategico

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran si sono intensificate negli ultimi mesi, con i colloqui diplomatici che sembrano essere in una fase di totale blocco. Recentemente, il governo americano ha annullato all’ultimo momento una missione diplomatica pianificata, coinvolgendo un inviato e un consigliere senior, senza fornire spiegazioni ufficiali. Questa decisione ha contribuito ad aumentare le difficoltà nelle trattative e ad alimentare le preoccupazioni sulla stabilità della regione.

A che punto è la guerra tra Stati Uniti e Iran? I colloqui tra Washington e Teheran sono in una fase di stallo profondo, dopo che il presidente americano ha annullato all’ultimo momento la missione diplomatica del suo inviato Steve Witkoff e di Jared Kushner in Pakistan. E i segnali di una nuova escalation sono dietro l’angolo. Per fare chiarezza su scenari, strategie e possibili svolte, abbiamo raggiunto il professor Christopher Layne, uno dei più illustri politologi statunitensi e tra i maggiori esponenti della scuola realista in politica estera. Layne, docente alla Texas A&M University e autore di opere fondamentali come The Peace of...🔗 Leggi su It.insideover.com

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