Dopo quattro settimane di analisi, un esperto di Iran ha commentato come le azioni di un ex presidente degli Stati Uniti abbiano portato a un fallimento strategico nel paese mediorientale. L'intervista si concentra sugli sviluppi recenti e sulle decisioni politiche adottate, evidenziando le conseguenze di alcune mosse internazionali e militari. Il report analizza anche le reazioni delle autorità locali e le ripercussioni sul quadro geopolitico.

L'intervista di Fanpage.it all'analista esperto di Iran Michele Marelli dopo quattro settimane di guerra: "Per il regime degli ayatollah vincere questo scontro è più facile perché si tratta di non cadere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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