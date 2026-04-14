Donald Trump ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha espresso sorpresa nei confronti della premier, dichiarando di averla trovata meno coraggiosa di quanto si aspettasse. In più occasioni, l’ex presidente ha criticato il Papa, sostenendo che dovrebbe evitare di commentare la guerra in Iran, affermando che non comprende la situazione. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui toni usati nel colloquio.

È un Donald Trump senza freni quello che parla al Corriere della Sera a cui ha concesso una breve intervista in esclusiva. Il presidente Usa scarica Giorgia Meloni che aveva definito “inaccettabili” le dichiarazioni del tycoon su Papa Leone XIV. “È lei che è inaccettabile, perché?non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità” afferma il presidente statunitense secondo cui la presidente del Consiglio italiana “non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso paese, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa”. Trump insiste: “(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump contro Meloni: “Scioccato dalla premier, pensavo avesse coraggio”. Poi attacca ancora il Papa: “Dovrebbe tacere sulla guerra in Iran, non capisce”

M5s contro Meloni al Senato: Le manca il coraggio per condannare Trump e Netanyahu

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